عملية ناجحة لإستئصال حصوة من الحوض

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قام فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بإجراء عملية ناجحة لتفتيت وإستئصال حصوة من الحوض الكلى اليسرى لمريض حيث بلغ حجمها 3 سم وذلك بعد عمل جميع الفحوصات المخبرية اللازمة .

حيث إستخدم الفريق الطبي طريقة حديثة في إجراء مثل هذه العمليات من خلال منظار الكلى عن طريق فتحة جانبية صغيرة قطرها 1سم ينفذ منها المنظار إلى موقع وجود الحصوة ويتم تفتيتها بواسطة جهاز PNUEMATIC ULTRSONIC LITHOYRPTOR حيث يتم بعد التفتيت إستخراج الحصى بإستخدام ملقط جراحي عن طريق الكلى وقد غادر المريض المستشفى بعد يومين من اجراء العملية ولله الحمد .