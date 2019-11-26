مدير جامعة القصيم يتفقد مقر مبنى المستشفى البيطري التعليمي

المناطق - بريدة

تفقد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم، أمس الإثنين 27/3/1441هـ، مقر مبنى المستشفى البيطري التعليمي التابع للجامعة، يرافقه سعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي وأعضاء مجلس الهيئة العليا للمشاريع بالجامعة، كما عقد معاليه على هامش الزيارة اجتماعًا للهيئة العليا للمشاريع بمقر المبنى.

ويتسع مبنى المستشفى لقرابة 200 حالة يوميًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 87,258,073 ريال، يتكون من مبنى إداري بطابقين يحتوى على البهو الرئيسي والمتحف، وقاعة مدرجة بسعة 220 كرسي، وصالة عرض، ومكتبة مركزية، وكافتيريا، إضافة إلى 8 غرف معامل ومختبرات و6 فصول دراسية بسعة 36 طالب للفصل، و21 مكتب.

كما يحتوي المستشفى العلاجي والتعليمي، على غرفتي عمليات للحيوانات الكبيرة، وغرف تعقيم، وغرفتي عمليات للحيوانات الصغيرة، وغرفتي توليد، وغرفتي إفاقة وصيدلية بيطرية، وغرفتي أشعة، وكذلك غرفتي ضمادات، وغرف تشريح وتبريد، وساحات فحص حيوانات وعنبر حجز حيوانات، وكذلك معملين للتشريح والمختبر، ومنطقة استلام وتسليم للحيوانات، وغرف أطباء، ومسارات أوناش لتعليق ونقل الحيوانات وأرصفة تحميل، وكافتيريا للمراجعين.