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الأمير حسام بن سعود يرعى الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

الأمير حسام بن سعود يرعى الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

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الأمير حسام بن سعود يرعى الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

الأمير حسام بن سعود يرعى الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة
http://almnatiq.net/?p=802906
المناطق - الباحة
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, ينظم مجلس شباب منطقة الباحة الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة, وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.
من جهته قدّم رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة باسمه وباسم جميع أعضاء وعضوات المجلس على رعايته للملتقى وما يقدمه سموه من دعم و تمكين مستمر لأبنائه شباب المنطقة .
وأكد ظهران أن الملتقى الذي ينطلق يوم الأحد القادم ويستمر على مدى يومين يهدف الى تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030, حيث يتخللها عدد من ورش العمل منها ورشة عمل صناعة النجاح “كيف تبني مبادرة ناجحة”, وطاقة مؤثرة “دور الشباب في التأثير”, والنظام الأساسي لمجالس شباب المناطق “من الفكرة حتى الإقرار من مجلس الشورى”, بالإضافة الى جلسة حوارية بعنوان “الدعم الحكومي ودعم الجهات المانحة لمجالس الشباب”.
وأشار رئيس مجلس شباب منطقة الباحة : ” نسعد جميعاً بأن يكون ضمن برامج الملتقى لقاءً مفتوح لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مع مجالس شباب مناطق المملكة ” .
وتمنى ظهران في ختام تصريحه أن تحقق الأهداف المرجوة من الملتقى, وتعزيز الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم والمساهمة في بناء الوطن وتقدمه مرحباً بجميع ضيوف الملتقى .

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