تراحم الباحة تتوج اللقاء مع مدير سجون منطقة الباحة بإشراقة وثقة ومركز ريادة الأعمال

لجنة السجناء بالباحة ( تراحم الباحة ) وفي ضوء توجيهات الرئيس الفخري للجنة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ؛ومتابعة رئيس اللجنة خالد بن محمد آل نسيله ،عقد المدير التنفيذي للجنة الأستاذ على بن جمعان آل سرور، لقاء مع مدير سجون منطقة الباحة سعادة العقيد فايز مبارك الأحمري بمقر الإدارة العامة للسجون بمنطقة الباحة .

وهنأ في بداية اللقاء آل سرور العقيد الأحمري بإسم الرئيس الفخري للجنة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة يحفظه الله وباسم خالد آل نسيلة وجميع أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي ومنسوبات تراحم الباحة بثقة ولي الأمر بتعيينه مديرا عاما للسجون بمنطقة الباحة بعدها تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون ودراسة الخطوط العريضة لتنفيذ برامج ، إشراقة ،وثقة ، ومركز ريادة الأعمال ، والتي بادر مدير السجون بالمنطقة بالعمل والتهيئة لتنفيذها بالسجن العام بالباحة ، كما تم الاتفاق على هامش هذا اللقاء على تنفيذ الدعم اللوجستي من قبل تراحم الباحة لخدمة هذه البرامج والعمل على نجاحها من خلال الشراكات السابقة واللاحقة والتي ستسهم بدرجة عالية لتطبيق هذه البرامج النوعية والتي سبق وأن طبقت في عدد من سجون المناطق .

من جهته أوضح العقيد الأحمري أن هذه التجربة من البرامج النوعية الممتازة والتي تخاطب في المستفيد إنسانيته وأتت أكلها في مواطن تنفيذها ولم يعد من هؤلاء النزلاء ممن ألتحق بهذه البرنامج بعد خروجهم ولا نزيل واحد للسجن مرة أخرى – ولله الحمد والمنة –

وأشار العقيد الأحمري أن برامج إشراقة وثقة ومركز ريادة الأعمال تحوي مجالات في التنمية البشرية والبرامج الصحية والخدمات النفسية والتي يعول عليها الكثير في عودة النزلاء لمجتمعهم أفراداً صالحين ومنتجين –بمشيئة الله تعالى – مع العمل أثناء وبعد السجن مع هذه الفئات وأسرهم بزرع الثقة من خلال تقوية الإرادة والتنمية الذاتية التي تدعوا ليكون المستفيد صاحب قرار صائب وثقة بالنفس كبيرة جدا وقائدا لأسرته الصغيرة للمعالي ودروب النجاح والبناء في وطن الخير والنماء المملكة العربية السعودية ، وتقديم الدعم بشتى صوره ليكون معينا بعد الله سبحانه للسجناء الذين زلت بهم الأقدام وعونا كذلك للأسر الذين هم ضحايا بلا ذنب وتراحم الباحة بالتعاون مع شريك النجاح والتميز سجون المنطقة تضعان على عاتقهما تنفيذ برامج احترافية بدرجة عالية داخل السجن وخارجه لتأمين مستقبلاً مشرقاً للسجناء قبل وبعد الأفراج عنهم كي لا يعود منهم أحد لهذا المكان مرة أخرى إلا كمدربين أو محاضرين أو ناقلين تجربتهم في السجن لإخوانهم من السجناء كتجربة نجاح مع بيان الكيفية في التغلب على هذه التجربة الصعبة -ثم زرع الإرادة القوية لدى المستفيد – إسهاما من تراحم الباحة وسجون المنطقة في تحقيق الرؤية المباركة لقيادتنا الحكيمة والتي تعمل ليكون إنسان هذا الوطن ناشطا ومعطاء ونافعا لوطنه ومجتمعه وفيا لقيادته .

ثم استعرض آل سرور مع مدير سجون المنطقة كيفية دعم هذه البرامج إشراقة وثقة ومركز ريادة الأعمال ، التي تنفذها إدارة السجون بالشراكة مع تراحم الباحة والاستفادة من كآفة الجهات الحكومية والأهلية والتي من ضمن برامجها المسؤولية المجتمعية المحققة للرؤية المباركة الطموحة 2030 لديها ، والاستفادة من أهل الخير والجهات المانحة في توفير الدعم لهذه البرامج بدفع الرسوم والتكاليف أو جزء منها مسبقا خاصة ما يخص السجناء من برامج إشراقة وثقة ومركز ريادة الأعمال المؤهلة للحياة بصورة مختلفة وتغيير ثقافات النزيل الداخلية والخارجية وأسرته .

وأكد آ ل سرور أن اللجنة ستدعم هذه البرامج وإعداد اتفاقية شراكة وتعاون مع كل من يحب المساهمة في دفع عجلة التنمية داخل السجون والإعداد للبدء فيها والتي ستقدم للسجناء وللمفرج عنهم وذوى السجناء من الجنسين الخدمات العلمية والمعرفية والتوعوية والتنموية اللازمة والتي تعطي رسالة للجميع أن أبناء وطننا الغالي كالجسد الواحد مهما زلت بهم الأقدار تبقى هذه الروح رابطة وعنوان للمحبة الإيمانية التي نعيشها أفرادا وجماعات حاكم ومحكومين بهذا الوطن المبارك نحن وكل من يعيش على ثرى هذا الوطن الطيب المملكة العربية السعودية .

وأشاد آل سرور في نهاية اللقاء ،بدور تراحم الباحة وسجون المنطقة في تقديم خدماتهمها للمستفيدين من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم داخل المنطقة ، بصوره ترسم البسمة على شفاههم ، في ظل عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده وسمو الرئيس الفخري لتراحم الباحة – أيدهم الله بالنصر والتأييد بهذه الفئة الغالية وهم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ولجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة ( تراحم الباحة ) وفي ختام اللقاء قدم آل سرور درعا تذكارية من اللجنة بإسم رئيس اللجنة والأخوة الأعضاء لسعادة العقيد الأحمري وقد حضر اللقاء رئيس التوعية الدينية بالسجون الشيخ علي صالح الزهراني وسكرتير اللجنة الأستاذ حسن الحار .