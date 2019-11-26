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بمبادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف.. إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية و تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء

بمبادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف.. إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية و تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء

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بمبادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف.. إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية و تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء

بمبادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف.. إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية و تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء
http://almnatiq.net/?p=802913
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأنه انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول، واستمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، فقد قررت قيادة قوات التحالف وبمبادرة منها إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.

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