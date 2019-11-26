نائب أمير جازان يهنئ تنمية القفل بحصولهم على جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي في بروكسل

جازان - فضة عطيف

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل أحمد بن علي محنشي وعدداً من منسوبي وأعضاء اللجنة وذلك بعد حصولهم على جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي لعام 2019م.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم, محافظ صامطة احمد بن عبدالله زعلة , ورئيس مركز القفل نزار معدي التركي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل أحمد بن علي محنشي وعدد من منسوبي اللجنة.

وعبر سموه في مستهل اللقاء عن سعادته بمناسبة حصول اللجنة على جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي في بروكسل لعام 2019م, متمنياً للجميع دوام التفوق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في شتى المجالات.

واستمع سمو نائب أمير المنطقة خلال اللقاء لشرح مفصل من رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل عن ما حققته اللجنة لحصولها على جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي لعام 2019م, الذي تنفذه المنظمة الأوربية العربية للتبادل الثقافي البلجيكية والأكاديمية الأوربية العربية للدراسات والتدريب ومجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية والاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة والتدريب في بلجيكا.

وأكد سموه أهمية الدور المناط بلجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة وغيرها من الجهات لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان, منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالجان الاجتماعية وكل ما يحتاجه أبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من خدمات , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها.

من جانبه أعرب رئيس وأعضاء لجنة التنمية بالقفل عن شكرهم لما تجده اللجنة من اهتمام من القيادة الرشيدة وعلى ما يقدمه أمير منطقة جازان, ومن دعم ومتابعة من سمو نائبه لكل ما تقوم به اللجنة من مهام وما تنفذه من أعمال.