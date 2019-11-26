أمير القصيم يكرم أكثر من 40 متبرعاً بالدم بحملة “همة حتى القمة للتبرع بالدم”

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية ، اليوم ، في قاعة الاستقبال بديوان الأمارة في مدينة بريدة، 40 متبرعاً بالدم الحاصلين على وسام خادم الحرمين الشريفين من الدرجة الثانية الثالثة ومتبرعي الصفائح الدموية والرعاة والمشاركين في إنجاح حملة “همة حتى القمة للتبرع بالدم” التي جاءت بالتزامن مع اليوم الوطني 89 ، والمقامة بمدينة بريدة على طريق الإمام البخاري لمدة ثلاثة أيام.

واطلع سموه على التقرير الختامي لحملة “همة حتى القمة للتبرع بالدم” ، الذي يستعرض الجهود التي قامت بها جمعية أصدقاء بنوك الدم وصحة المنطقة, والذي اشتمل على 123 متبرعاً و22 مسجلاً متبرعاً بالخلايا الجذعية, بالإضافة إلى تقدم 510 متبرعاً للحملة, واستفاد من خلال الحملة 369 مستفيداً، ودور الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لأعمال الجمعية في هذه الحملة.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بالجهود المباركة المبذولة عبر مثل هذه الحملات, منوهاً بجهود الشؤون الصحية بالمنطقة وجمعية أصدقاء بنوك الدم وكافة الجهات المشاركة في إنجاح هذه الحملة للوصول إلى أكثر من 123 متبرعاً بالدم، مؤكداً على تميز أبناء هذه البلاد بعطائهم واستشعارهم المسؤولية تجاه بذل أرواحهم ودمائهم احتساباً للأجر من الله سبحانه, مقدماً شكره لكافة المتبرعين, مهنئاً إياهم بهذا التكريم المستحق والذي نالوه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ, والذي يؤكد تقدير ولاة الأمر وتشجيعهم لأبناء هذا الوطن تجاه ما يقدمونه من جهود مباركة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة.



من جهته قدم المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية الأخصائي حمود بن عبدالله البطي، شكره وتقديره لسموه على هذه اللفتة الكريمة، مثمناً لسمو أمير المنطقة اهتمامه ومتابعته لحملات وأنشطة الجمعية كافة، مؤكداً أن ذلك أسهم في تقديم عملٍ كبير لرفع نسب التبرع بالدم في المنطقة.

حضر حفل التكريم وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع ، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور محمد السهلي ورجل الأعمال محمد السلمان وعادل السويد ، وعدد من منسوبي الجمعية, والمتبرعين.