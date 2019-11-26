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أمير تبوك يهنئ رئيس نادي الهلال وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري بمناسبة تحقيق دوري أبطال آسيا

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أمير تبوك يهنئ رئيس نادي الهلال وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري بمناسبة تحقيق دوري أبطال آسيا

أمير تبوك يهنئ رئيس نادي الهلال وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري بمناسبة تحقيق دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=802962
المناطق - تبوك
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير  فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير  منطقة تبوك نادي الهلال بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي بطولة دوري ابطال آسيا جاء ذلك في إتصال هاتفي برئيس مجلس ادارة النادي فهد بن سعد بن نافل وعبر سموه عن سروره وتهنئته لأعضاء  مجلس الإدارة  ومنسوبي النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين مشيدًا سموه بالعمل المميز الذي قامت به الإدارة  لتحقيق هذا المنجز الذي يأتي تجسيداً للدعم الكبير الذي تقدمة القيادة الرشيدة -حفظها الله -لشباب الوطن لإعتلاء  منصات التتويج في كافة المجالات .متمنيا سموه لهم مزيد التوفيق  كما هنأ سموه قائد الفريق محمد الشلهوب وسلمان الفرج
هذا وقد أعرب الأستاذ  فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن شكره لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة الذي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد  الرموز الرياضية الهامة في الوطن .

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