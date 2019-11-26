زراعة 1000 شتله جنوب محافظة طريف

طريف - خالد الضبيبي

بالتعاون بين شركة اسمنت الجوف وبلدية طريف والمجلس البلدي تم اليوم الثلاثاء 26/11/2019 م البدء بزراعه 1000 شتلة من الأشجار البرية المناسبة لبيئة ومناخ المنطقة والتي تم توفيرها عن طريق فرع الزراعة بطريف

وذلك جنوب محافظة طريف 17 كلم

ويأتي ذلك امتداداً لتوجيهات امارة منطقة الحدود الشماليه ومحافظة طريف

وتم ذلك بحضور المسؤولين والموظفين بمصنع شركة اسمنت الجوف ومكتب الزراعة كذلك رئيس المجلس البلدي وعدد من الأعضاء الكرام

تجدر الإشارة الى أن شركة اسمنت الجوف تعتزم الإستمرار بهذه الأنشطه والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ذلك .