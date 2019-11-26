زراعة 1000 شتله جنوب محافظة طريف

بالتعاون بين شركة اسمنت الجوف وبلدية طريف والمجلس البلدي تم اليوم الثلاثاء 26/11/2019 م البدء بزراعه 1000 شتلة من الأشجار البرية المناسبة لبيئة ومناخ المنطقة والتي تم توفيرها عن طريق فرع الزراعة بطريف
وذلك جنوب محافظة طريف 17 كلم
ويأتي ذلك امتداداً لتوجيهات امارة منطقة الحدود الشماليه ومحافظة طريف
وتم ذلك بحضور المسؤولين والموظفين بمصنع شركة اسمنت الجوف ومكتب الزراعة كذلك رئيس المجلس البلدي وعدد من الأعضاء الكرام
تجدر الإشارة الى أن شركة اسمنت الجوف تعتزم الإستمرار بهذه الأنشطه والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ذلك .
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