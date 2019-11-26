دشن جائزة الحسام للإبداع والتميز امير الباحة يتسلم عدة تقارير عن سير العمل في الميدان التعليمي

المناطق - الباحة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, عدة تقارير عن سير العمل في الميدان التعليمي خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني يرافقه وكلاء التعليم ومدراء مكاتب التعليم بمحافظات قطاع السراة ، الذي قدم لسموه شرحاً عما تضمنته التقارير من فعاليات وأنشطة تعليمة ، مستعرضاً الخطط التعليمية التي نفذها تعليم الباحة خلال الفترة الماضية وأهم البرامج والأنشطة والمشاركات الخارجية والداخلية.

وثمن الأمير حسام بن سعود الجهود المبذولة من تعليم المنطقة تجاه الرقي بمستوى الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بشكل عام بتقديم البرامج والدورات وغيرها في ظل الدعم غير المحدود من القيادة وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، متمنياً لهم التوفيق لخدمة طلاب وطالبات ومنسوبي التعليم بالمنطقة.

من جهته أعرب مدير تعليم المنطقة عن الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته ومتابعته الدائمة لعمل التعليم ، واعداً بتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى التعليمي بمنطقة الباحة.

من جهة ثانية دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، جائزة الحسام للإبداع والتميز ، وذلك بقاعة الاجتماعات في مكتب سموه بالإمارة.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أهمية الجائزة في طرح التنافس الشريف لخدمة المنطقة في شتى المجالات ، مطالباً سموه لجان التحكيم بتوخي الدقة في التقييم.

وبين سمو أمير الباحة أن الجائزة التي تعد من الجوائز القيمة التي يتطلع إليها الجميع تتضمن أربعة فروع الكتاب والسنة، والتفوق العلمي، والمبادرات في مجالات الزراعة والسياحة والآثار ، والمبادرات التطوعية والإنسانية.

بعد ذلك أعلن الأمير حسام بن سعود انطلاق فعاليات الجائزة وذلك بأول تغريدة لسموه على موقع تويتر, فيما تحدث وكيل إمارة المنطقة المكلف نائب رئيس الجائزة أحمد بن صالح السياري أبرز ما تم مناقشته في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت للجائزة ، رافعاً شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ورعايته للجائزة.

بدوره تناول مدير عام التعليم بالمنطقة أمين الجائزة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أعمال ومهام اللجان وبدء العمل في تحكيم الجائزة.

من جهته أثنى معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الحسين على الجائزة، مؤكداً أنها ستخلق التنافس الشريف لخدمة المنطقة وأهلها وزوارها، متمنياً لها التوفيق في مراحلها.

حضر الحفل عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ورؤساء لجان الجائزة.