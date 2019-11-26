مستشفى الملك خالد بـ الخرج يمنع سفر فريق طبي معالج بسبب وفاة مواطنة

الخرج - أشرف العصيمي

أوضحت إدارة مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج بأنه إشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام حول وفاة مواطنة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج.

فإن المستشفى يبين بأن المريضة – رحمها الله – تبلغ من العمر 44 عاماً ولديها تاريخ مرضي متمثل في ارتفاع ضغط الدم و مرض السكري و قصور في الغدة الدرقية وتم تنويمها في المستشفى وأجريت لها العملية في صباح يوم الأحد 20 ربيع الأول 1441هـ لإزالة المرارة بالمنظار تكللت بالنجاح دون مضاعفات، وفي المساء عانت المريضة – رحمها الله – من ضيق بالتنفس وشبه فقد للوعي حيث تم استدعاء فريق الإنعاش لتقديم الإجراءات الطبية المطلوبة وتم على إثرها نقل المريضة – رحمها الله – إلى قسم العناية المركزة، وفي فجر يوم الخميس 24 ربيع الأول 1441هـ أُعلنت وفاة المريضة – رحمها الله – وتم عقد لجنة طبية أولية طارئة وتم التوصية بإحالة المعاملة لإدارة المتابعة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مع كامل الملف الطبي حيث سيتم إحالة نتائجها إلى الهيئة الصحية الشرعية والتي تختص في النظر في مثل هذه القضايا، وبينت بأنه تم منع سفر الفريق الطبي المعالج.

وتؤكد إدارة المستشفى حرصها على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى والأصول الطبية المتعارف عليها والمعتمدة فيما يضمن حقوق المرضى ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين منها.

وفي ختام بيانها قدمت إدارة المستشفى أحر التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يسكنها فسيح جناته، وأن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.