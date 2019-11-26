امير الباحة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد الخزمري

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- إلى أسرة وذوي الشهيد عيضة بن مجحود الخزمري الزهراني الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميدان العز والبطولة بالحد الجنوبي.

وأكد سمو أمير منطقة الباحة خلال زيارته لأسرة وذوي الشهيد في منزلهم بمحافظة المندق, أن ما يقوم به الجنود البواسل في مختلف مواقعهم من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، سائلاً الله -عز وجل- أن يسكن الشهيد فسيح جناته وأن يتقبله من الشهداء.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد الزهراني عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان, مبدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي

حضر العزاء مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي و محافظ المندق محمد بن معيض الفايز وشيخ قبيلة بلخزمر موسى بن عيضة الزهراني.