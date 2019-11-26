أفضل الطرق المتاحة لتعلم تداول الفوركس

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أحدث التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات تغييرات هائلة في حياة البشر على مدار العقدين الماضيين. أبسط مثال على ذلك هو شيوع فكرة العمل الحر والتداول عبر الإنترنت بطريقة غير مسبوقة، إلى الدرجة التي أجزم بها أن قارئ هذا المقال ربما صادفته العديد من الإعلانات التي تعده بالثراء السريع أو الانضمام إلى مصاف المستثمرين برأسمال لا يتجاوز بضعة دولارات.

بشكل أو بآخر، فإن معظمنا قد ترددت على آذانه مصطلحات مثل “الفوركس” و”التداول عبر الإنترنت” و”الرافعة المالية” وغيرها من المسميات المرتبطة بالأسواق المالية. إذا كنت قد شعرت في لحظة ما بأنك مهتم بالدخول إلى هذا المجال، أو على الأقل يحدوك الشغف بالتعرف على حقيقة مزاعم الثراء وحرية العمل وغيرها من المزايا التي تمتلئ بها إعلانات الإنترنت، فإن هذه المقالة ستحاول الإجابة عن تساؤلاتك بخصوص تعلم التداول.

ولكن كي نكون أكثر تحديداً، فإن هذه المقالة ستفترض أنك قد اطلعت بشكل كافي على مجالات التداول المالي، وأصبح لديك الحد الأدنى من المعرفة بشأن مختلف مجالات الاستثمار. ولهذا سنركز في السطور التالية على شرح بعض المفاهيم وسبر أغوار العالم المثير لتداول العملات (الفوركس). وحتى إذا لم تكن قد اجتزت الخطوة الأولى،فإن الشرح التالي سيساعدك على اكتساب فكرة عامة عن كيفية بدء العمل في أسواق الفوركس، وهو ما سيساعدك بالتأكيد في المقارنة بين تداول العملات وتداول فئات الأصول الأخرى مثل الأسهم أو السلع.

أهمية التعليم

الخطيئة الكبرى التي يقع فيها معظم الوافدون الجدد إلى سوق الفوركس هو الاعتقاد بسهولة كسب الأموال في هذا المجال. يقع البعض ضحية للإعلانات المضللة التي توهمك بالقدرة على مضاعفة رأسمالك عدة مرات خلال أيام قليلة، فضلاً عن الترويج بطريقة خادعة لبعض أدوات التداول المستخدمة. المثال الأشهرعلى ذلك هو “الرافعة المالية” والتي تعني ببساطة اقتراض أموال من الوسيط لاستخدامها في فتح صفقات بأحجام تزيد قيمتها عدة أضعاف عن رأس المال المتوفر في حسابك. ما لا يذكره البعض،هو أن الرافعة المالية هي سلاح ذو حدين،حيث يمكن أن تضاعف خسائرك بنفس القدر الذي من المحتمل أن تزيد به أرباحك.

وفي كل الأحوال، يظل التعلم والتدريب بشكل مستمر هو الطريق الصحيح للنجاح في سوق الفوركس، كما هو الحال في أي مجال آخر. المثير للدهشة،أن البعض يتغاضى عن أنه يقضي ما يزيد عن 15 عام في مراحل التعليم المختلفة حتى يصل في النهاية إلى إتقان التخصص الذي يختاره،فيما يعتقد أنه خلال بضعة أسابيع سيكون قادراً على اكتساب صفة “المتداول المخضرم” وتبدأ ماكينة جمع الأموال في إغداقه بأرباح ضخمة.

الإجابة على سؤال من أين تبدأ التعلم بسيطة،حيث ستجد ألاف الكتب والشروحات عبر الإنترنت،كما أن هناك آلاف المنتديات وصفحات التواصل الاجتماعي المخصصة لهذا الغرض. لا تقتصر فائدة هذه الموارد على تقديم مادة تعليمية دسمة،وأكثر من كافية لتعلم المهارات المطلوبة، بل ستمنحك أيضاً ميزة الاطلاع على تجارب آلاف المتداولين الذين سبقوك في هذا المجال.

هناك أيضاً بعض وسطاء الفوركس الذين يقدمون لمتداوليهم من المبتدئين دورات تعليمية مفيدة تزودهم بالمهارات والمعرفة الأساسية قبل بدء المخاطرة بأموالهم الحقيقية. النقطة الأخيرة التي نود إلقاء الضوء عليها قبل الانتقال إلى شرح المرحلة التالية هو أن “تعليم الفوركس” يعد أيضاً مرتعاً خصباً لبعض المحتالين الذين يروجون لشراء كورسات تعليمية مدفوعة،أو حتى أنظمة تداول قادرة على تحقيق أرباح مهولة دون عناء.

بعد قضاء فترة كافية في تعلم أساسيات الفوركس ومصطلحاته الرئيسية،يمكنك عندها الانتقال إلى المرحلة التالية،وهي التدريب العملي لوضع المعرفة النظرية التي اكتسبتها موضع التطبيق. هناك أيضاً خطوات متدرجة لاجتياز هذه المرحلة،نوجزها على النحو التالي.

فتح حساب تجريبي

يعتبر فتح الحساب التجريبي هو الخطوة الأولى والمنطقية في رحلة العمل بالأسواق المالية،وهي تتزامن في الغالب مع بدء مرحلة التعلم،حيث تسهل فهم كثير من المصطلحات والشروحات النظرية. يوفر الحساب التجريبي مزايا لا حصر لها،تشمل على سبيل المثال فرصة التعرف على الأسواق المالية وحركة الأسعار ومراقبة الرسوم البيانية.

مع بعض التحفظات القليلة،فإن منصة التداول التجريبي توفر نفس الأسعار الحية في الأسواق المالية،وبالتالي يمكنك من الناحية النظرية اختبار كافة منهجيات وفرضيات وطرق التداول كما لو كنت تعمل على حساب حقيقي.

يمنحك الحساب التجريبي أيضاً فرصة اختبار استراتيجيات التداول،سواء تلك التي أعددتها بنفسك أو حصلت عليها من متداول آخر. كما يتيح حساب التداول التجريبي فرصة التعرف على منصة الوسيط الذي تتعامل معه والتأكد من درجة موثوقيتها واستقرارها قبل الانتقال إلى التداول بأموال فعلية.

فتح حساب برأسمال صغير

برغم كافة المزايا التي سردناها عن الحساب التجريبي، فإن افتقاد الإحساس بالنبض الحقيقي للأسواق المالية يعد أمراً بالغ الأهمية،بلو يفرض وجود مرحلة وسيطة بين الانتقال من التداول التجريبي إلى التداول الحقيقي. وبرغم أن الحساب التجريبي يوفر غالباً نفس الأسعار التي ستتعامل بها على منصة التداول الحقيقي،ولكن كما ذكرنا آنفاً،هناك بعض التحفظات القليلة في هذا الصدد.

أولاً،هناك جانب سيكولوجي مهم عند المخاطرة بأموالك الشخصية حيث ستتعرض لضغوط نفسية قوية،كما ستراودك مشاعر الجشع والطمع التي تكون غائبة عادة عند التداول بأموال وهمية. على سبيل المثال،إذا خسرت صفقة أثناء التداول التجريبي لن تشعر بالغضب أو الرغبة في الانتقام من السوق من خلال فتح صفقات جديدة،وهي بالمناسبة أقصر الطرق إلى تصفير حسابك في بضع ساعات. أيضاً إذا كانت لديك صفقة ناجحة في حسابك الحقيقي،فقد تراودك الرغبة في عدم إغلاقها في الوقت المناسب طمعاً في تحقيق مزيد من الأرباح،وهو أيضاً سلوك مدمر للمتداول على المدى الطويل.

الجانب الثاني من مزايا الحساب المصغر هو اختبار خوادم ومنصات الوسيط في الواقع العملي. وبشكل أكثر تحديداً،فإن المنصات التجريبية لا تواجه حالات ارتفاع فروق الأسعار (السبريد) أثناء صدور الأخبارالهامة،أو تعطل المنصة بسبب ضغوط عمليات الشراء أو البيع في بعض المواقف الاستثنائية. الميزة الثالثة هي اختبار مدى سلاسة التعامل مع الوسيط بشكل عام،مثل سرعة إتمام عمليات إيداع وسحب الأموال،ومدى تجاوب فريق الدعم في الرد على استفساراتك وتساؤلاتك وغيرها من الأمور الهامة.

الاختيارالصحيح لشركة الوساطة

للأسف،يقع كثيرون في فخ التعامل مع شركات محتالة بسبب ضعف خبرتهم،وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة أموالك. ولهذا يجب أن تقتصر تعاملاتك مع شركات الفوركس المرخصة من هيئات تنظيمية موثوقة،حيث يمكن الرجوع إليها وتقديم شكاوى في حال حدوث أي تقصير من جانب وسيطك.

لا يقتصر الأمر أيضاً على مصداقية شركة الوساطة،بل يتعدى إلى ملائمة شروط التداول التي توفرها لاحتياجاتك الشخصية. تستهدف كل شركة وساطة شريحة معينة من المتداولين (على سبيل المثال يركز البعض على المتداولين الأفراد،فيما يستهدف البعض الآخر كبار المستثمرين). وبطبيعة الحال فإن هذا النهج قد يجعل بعض الشركات غير مناسبة،ليس بسبب أي شكوك حول نزاهتها بل لأنك ستقع في مرحلة متأخرة من سلم أولوياتها،الأمر الذي يجعل من تجربة التداول أكثر تعقيداً دون مبرر. على سبيل المثال،فإن الوسطاء الذين يستهدفون العملاء من المؤسسات قد لا يفضلون استخدام طرق الدفع الإلكترونية،والتي في كثير من الأحيان تكون هي الطريقة الوحيدة المتوفرة للعملاء الأفراد لتجنب الرسوم الباهظة التي تصاحب استخدام طرق الإيداع التقليدية مثل التحويل البنكي.