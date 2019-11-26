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برعاية أمير الشرقية ..انطلاق ” هاكاثون” ملتقى الأبحاث في الخبر

برعاية أمير الشرقية ..انطلاق ” هاكاثون” ملتقى الأبحاث في الخبر

أبرز المواد
اتفاقية تعاون بين جمعيتي” إنسان” ودسكا”

اتفاقية تعاون بين جمعيتي” إنسان” ودسكا”

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أفضل الطرق المتاحة لتعلم تداول الفوركس

أفضل الطرق المتاحة لتعلم تداول الفوركس

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الفارابي للبتروكيماويات تطلق العلامة التجارية الجديدة لها

الفارابي للبتروكيماويات تطلق العلامة التجارية الجديدة لها

منطقة الرياض

برعاية أمير الشرقية ..انطلاق ” هاكاثون” ملتقى الأبحاث في الخبر

برعاية أمير الشرقية ..انطلاق ” هاكاثون” ملتقى الأبحاث في الخبر
http://almnatiq.net/?p=803003
المناطق_الخبر
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، انطلق اليوم (الثلاثاء) في محافظة الخبر، هاكاثون الأبحاث والرعاية الصحية 2030 الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ويستمر لمدة 3 أيام.
وعبّر المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور منصور توفيق، عن شكره وامتنانه لرعاية سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ودعمه الكريم لهذا الملتقى.
وأوضح أن البحوث العلمية تسهم في تطوير جودة الخدمة من خلال تحسين أساليب تقديمها  مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، داعياً جميع الكوادر الطبية كافة إلى الاستفادة من التعليم والتدريب المستمر الذي يوفر خدمة أفضل للمريض.
وأوضح رئيس الملتقى الدكتور ياسر الدباغ أن الملتقى انطلق بمشاركة أكثر من 500 مشارك من مختلف مناطق المملكة في فندق السوفتيل بالخبر، حيث يُقدم 43 متحدث خلال فعالياته 24 محاضرة علمية و6 ورش عمل وهي معتمدة بواقع 24 ساعة تعليمية ، فيما يقدم خلال فعاليات الملتقى 41 بحث علمي، وهي المرة الأولى على مستوى المملكة التي يتم فيها فتح المجال للمشاركة والتنافس في الأفكار البحثية التي قد تخدم نموذج الرعاية.
وبين الدكتور الدباغ أن الملتقى يركز على الجمع بين الابحاث ومحاور نموذج الرعاية الصحية وإبراز أهمية الابحاث مع نموذج الرعاية الصحية، كما يستضيف الملتقى عدداً من قيادات التحول الوطني في نموذج الرعاية الصحية كمتحدثين رئيسين، هذا وسوف يضم الملتقى العديد من المواضيع الأساسية والمهمة في الأبحاث والتحول الصحي، ومن ذلك مقدمات في تبني نموذج الرعاية الصحية، كما يناقش الملتقى إدارة الصحة السكانية كمحفز للمبادرات الصحية، وردم الفجوه بين الابحاث ونموذج الرعاية الصحية. إضافة إلى الطريق الى دعم الابحاث وأهمية البيانات في البحث العلمي.

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