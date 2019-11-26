قرعة كأس الملك.. لا «ديربيات» قبل النهائي

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أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي سحبت، الثلاثاء، في الرياض، عن مواجهة حامل اللقب التعاون لنادي العين، فيما يحل وصيفه الاتحاد ضيفاً على فريق الصفا، ويستضيف الهلال نظيره الجبلين، بينما يستضيف النصر فريق البكيرية.

وأوقعت القرعة فرق دوري المحترفين في مواجهات متباينة، حيث يواجه الأهلي نظيره النجوم، فيما يحل الشباب ضيفاً على الشعلة، بينما يستضف الاتفاق نظيره الطائي، ويحل الفيصلي ضيفاً على جدة، ويستضيف الوحدة نظيره الخليج، ويواجه الفتح نظيره نجران.

كما يستضيف الفيحاء منافسه الدرع، بينما يستضيف أبها فريق العربي، ويواجه العدالة نظيره الروضة، ويحل الجيل ضيفاً على ضمك.

ووضعت قرعة دور الـ32 في كأس الملك أندية الهلال والاتحاد في مسار، والنصر والأهلي في الجهة الأخرى، مما يعني عدم وجود احتمالية لمواجهة ديربي الرياض أو جدة قبل المباراة النهائية.

وتلعب مباريات دور الـ32 في الفترة مابين 3 – 7 ديسمبر المقبل، فيما تلعب مباريات دورالـ16 في الفترة مابين 1 – 3 ينايرالمقبل ودور الـ8 سيقام في الفترة مابين 16 – 18 يناير المقبل ودور نصف النهائي في 15 – 16 مارس المقبل.