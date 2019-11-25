مكتبة أدبي حائل تفتح أبوابها أمام الرواد والباحثين

المناطق - حائل

دعا النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل الرواد والباحثين لزيارة مكتبة النادي التي ستكون في خدمة الجميع خلال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً.. من الأحد إلى الخميس.

من جهته أكد رئيس نادي حائل الأدبي الدكتور نايف المهيلب؛ أن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولية النادي الثقافية والمجتمعية وتمكينا لمبدأ القراءة للجميع الذي بات ضرورة حياتية وحضارية وتنموية.

من جانبه قال نائب رئيس النادي الأستاذ رشيد الصقري؛ بأن مكتبة النادي مفتوحة للجنسين من المثقفين والمثقفات وطلاب الدراسات العليا وطالبي المعرفة ، مشيراً إلى توفر غرف مخصصة للقراء والباحثين، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت والضيافة، وأضاف الصقري، بأنهُ تتوفر عدد من المكتبات خاصة أهداها أصحابها مثل مكتبة الدكتور محمد الربيع وغيرها.