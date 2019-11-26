الفارابي للبتروكيماويات تطلق العلامة التجارية الجديدة لها

المناطق - الرياض

دشن المهندس محمد الوادعي الرئيس التنفيذي لشركة الفارابي للبتروكيماويات هويتها و شعارها الجديد ، بحضور عدد كبير من منسوبي الشركات والإعلاميين والمهتمين بالصناعة والإقتصاد.

وقد أوضح الوادعي خلال تدشين الشعارالجديد بأن شركة الفارابي سوف تكون أكبر منتج للبرافين (NP) وثاني أكبر منتج لمادة ألكيل البنزين الخطي (LAB) في العالم. كما أضاف المهندس الوادعي بأن شركة الفارابي سوف تقوم بانتاج العديد من المنتجات التحويلية والمتخصصة في نفس الوقت. كما ذكر بأن المشاريع الجديدة سوف يتم تشغيلها بإذن الله في الربع الأول من العام 2020م وان 80% من مواد المشتقات التحويلية والمتخصصة التي ستنتجها الشركة في هذه المشاريع سوف تكون بدائل للإستيراد المباشر لها والتى سوف تقدم مساهمة كبيرة في تطور اقتصاد المملكة العربية السعودية.

واشار الى ان الفارابي شركة مساهمة مقفلة سعودية مملوكة بالكامل (%100) أنشئت عام 2002م و بدأت التشغيل التجاري عام 2006م. ومنذ نشأتها كانت ولا تزال قصة لنجاح الصناعة السعودية حيث تبقى نموذجا يحتذى بها للكثيرين من المستثمرين الصناعيين في السعودية..

مؤكدا حصول الشركة على منصب القيادة عالميا في انتاج مادة البرافين (NP) ومادة ألكيل البنزين الخطي (LAB) مع سجلات حافلة بالنجاح من ناحية التميز التصنيعي والتسويق المباشر لكافة انحاء العالم.

وكشف الوادعي عن استثمارات الشركة التي تقدر باكثرمن 7 مليار ريال في الأصول وحاليا في مراحلها النهائية لإكمال توسعاتها العملاقة في كل من الجبيل وينبع للمساهمة بشكل فعال في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 من خلال التوطين وزيادة الناتج المحلي واضافة القيمة الاقتصادية وتوطين بدائل الاستيراد والإبداع والتكنولوجيا المتطورة وخلق فرص عمل وتنمية المهارات والمواهب للشباب السعودي.

وأضاف بأن الشركة سوف تنجز العديد من المشاريع الهامة والتي تشمل

زيادة النمو في انتاج مواد المشتقات التحويلية التي تسهم في تغطية احتياجات المملكة العربية السعودية

وزيادة الانتاج من 0.25 الى 1 مليون طن

و زيادةالايرادات من 1.5 الى 4.5 مليار ريال

بالاضافة الى الاستثمار في المشاريع التحويلية المستهدفة لتوطين بعض المواد المستورده بنسبة 100%

و الاستثمارات الكبيرة في الابحاث والتطوير و توطين المعرفة والخبرات.

و توفير فرص وظيفية للشباب السعودي وزيادة التوظيف المباشر من 300 الى 1000 وظيفه.