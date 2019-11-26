اتفاقية تعاون بين جمعيتي” إنسان” ودسكا”

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وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” اتفاقية تعاون، مع الجمعية الخيرية لمتلازمة داون “دسكا”

ووقع الاتفاقية عن جمعية إنسان د. شعيع بنت مهل العتيبي مساعدة المدير العام للشؤون النسائية ، وعن جمعية “دسكا ” الأمين العام أ. سوزان بنت سلمان الغانم .

وتضمنت بنود الاتفاقية الحاق المستفيدين من جمعية إنسان ممن لديهم متلازمة داون للاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها جمعية “دسكا”. (مجانا) ، إضافة إلى استفادة الأمهات والأرامل من ذوي متلازمة داون من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها جمعية “دسكا” وكذلك الاستفادة من البرامج التدريبية لأطفال إنسان (ذوي متلازمة داون ) الذين لا يمكن إلحاقهم بالفصول التعليمية ووضع خطط تدريبية خاصة بهم ، وتطوير مهاراتهم .

بدورها قدمت د.شعيع شكرها وتقديرها لجمعية دسكا لدورهم في المسؤولية الاجتماعية واستشعارهم بفئة الأيتام .

مبينة أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من حرص الطرفين على تكثيف الجهود لتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين ، بما في ذلك الرعاية الصحية ، تماشيا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 .

وأوضحت مساعدة المدير العام أن جمعية إنسان تسعى للمحافظة على صحة وسلامة أبناء وأسر الجمعية ومساعدتهم في تلقي العلاج لمختلف الأمراض ، والمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين . إضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي والتوجيه والإرشاد للمستفيدين من خدمات الجمعية ، وتحسين لأبناء إنسان من خلال تقديم خدمات صحية تتميز بالريادية والشمولية والجودة العالية .