ليلة كروية مع مباريات دوري أبطال أوروبا

تشاهدون الليلة مجموعة من المباريات الهامة فى الدوريات العربية والأوروبية على النحو التالي

إياب دور 16 لكأس محمد السادس:

5 م ،، الجزيرة الإماراتي – الإسماعيلي المصري أبوظبي HD 1 (علي الكعبي)

*مباراة الذهاب انتهت بفوز الإسماعيلي 2/0

*بطولة كأس الخليج 24 – الجولة (1):

7.30 م ،، قطر – العراق beIN 1 (حفيظ دراجي)

9.30 م ،، الإمارات – اليمن beIN HD (عامر الخوذيري)

*دوري أبطال أوروبا – الجولة (5):

11 م ،، ريال مدريد – باريس سان جرمان beIN 1 (جواد بدّه)

11 م ،، مانشستر سيتي – شاختار beIN 2 (يوسف سيف)

11 م ،، يوفنتوس – أتلتيكو مدريد beIN 3 (رؤوف خليف)

11 م ،، سرفينا زفيردا – بايرن ميونخ beIN 5 (سوار الذهب)

11 م ،، توتنهام – أولمبياكوس beIN 6 (عصام الشوالي)