ليلة كروية مع مباريات دوري أبطال أوروبا

تشاهدون الليلة مجموعة من المباريات الهامة فى الدوريات العربية والأوروبية على النحو التالي
إياب دور 16 لكأس محمد السادس:
5 م ،، الجزيرة الإماراتي – الإسماعيلي المصري أبوظبي HD 1 (علي الكعبي)
*مباراة الذهاب انتهت بفوز الإسماعيلي 2/0
*بطولة كأس الخليج 24 – الجولة (1):
7.30 م ،، قطر – العراق beIN 1 (حفيظ دراجي)
9.30 م ،، الإمارات – اليمن beIN HD (عامر الخوذيري)
*دوري أبطال أوروبا – الجولة (5):
11 م ،، ريال مدريد – باريس سان جرمان beIN 1 (جواد بدّه)
11 م ،، مانشستر سيتي – شاختار beIN 2 (يوسف سيف)
11 م ،، يوفنتوس – أتلتيكو مدريد beIN 3 (رؤوف خليف)
11 م ،، سرفينا زفيردا – بايرن ميونخ beIN 5 (سوار الذهب)
11 م ،، توتنهام – أولمبياكوس beIN 6 (عصام الشوالي)
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