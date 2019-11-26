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تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية

تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية
http://almnatiq.net/?p=803029
المناطق_وكالات

كشفت وسائل إعلام إسبانية هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، قبل أقل من أسبوع من إعلانها رسميا.

وأوردت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” واسعة الانتشار، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني سيحمل الجائزة الرفيعة هذا العام، خلال الحفل المقرر للإعلان عنها، الاثنين المقبل، في باريس.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن زيارة أجراها طاقم من مجلة “فرانس فوتبول” التي تمنح الجائزة إلى مدينة برشلونة لتصوير “البرغوث”، في إشارة إلى أن النجم الأرجنتيني تفوق على النجمين البرتغالي كريستيانو رونالد والهولندي فرجيل فان دايك، في سباق الكرة الذهبية.

ومما يعزز ما ذكرته “موندو ديبورتيفو” بنيل ميسي الكرة الذهبية، تتويج قائد الفريق الكتالوني بلقب أفضل لاعب في العالم الذي يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أسابيع.

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