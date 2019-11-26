تقرير: إيران نفذت الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو باستخدام نسخة معدلة من صاروخ روسي

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كشف تقرير أمريكي الثلاثاء، أن هناك احتمالية استخدام إيران لصواريخ كروز أرض- أرض من طراز ”سومار“ وهو نسخة معدلة عن صاروخ روسي، بضرب منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في شهر سبتمبر الماضي.

وأشار تقرير ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“ إلى أن ”ذلك الصاروخ يتميز بدقة فائقة على المناورة والاختفاء وتفادي وسائل الدفاع الجوية والأرضية، وأن إيران طورت هذا الصاروخ مرات عديدة في الأعوام الماضية“.

ونوٌهت المؤسسة إلى ”تقرير أصدرته هيئة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي، وأفاد بأن إيران تنفق أموالًا ضخمة لتطوير ترسانة الصواريخ وخاصة الصواريخ أرض- أرض الباليستية“.

وختمت الهيئة تقريرها بالقول، ”تعدّ هذه الصواريخ ضمن برامج إيرانية ضخمة لتطوير قوة صاروخية أرض- أرض يمكن استخدامها في الحروب وبالترهيب في الوقت نفسه، لذلك ينبغي على الولايات المتحدة توسيع شبكات الدفاع الجوي لديها لحماية قواتها في الخارج والأرض الأمريكية على حد سواء.“