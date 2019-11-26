تنبيه مهم من «أمن الطرق» لسائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة

المناطق_الرياض

نشرت قوات أمن الطرق مجموعة من التنبيهات لسائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة لضمان أمن وسلامة المواطنين على الطرق.

وذكرت على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” أنه يحظر على الشاحنات دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات الغير مسموح بها، وحثت على ضرورة التأكد من سلامة الإنارة الجانبية ووجود العواكس وحواجز السلامة.

وطالبت “أمن الطرق” بعدم زيادة أبعاد الحمولة على الحد المسموح به والالتزام بالسير بالمسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات وتغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.