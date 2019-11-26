رقم قياسي جديد في معرض الرياض للسيارات للمدفع البشري

رقم قياسي جديد في معرض الرياض للسيارات للمدفع البشري

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رقم قياسي جديد في معرض الرياض للسيارات للمدفع البشري

رقم قياسي جديد في معرض الرياض للسيارات للمدفع البشري
http://almnatiq.net/?p=803046
المناطق_الرياض

حقق المغامر الأمريكي ديفيد سميث جونيور مساء اليوم الثلاثاء رقماً قياسياً جديداً في معرض الرياض للسيارات، عبر وصوله إلى 27.12 متر من خلال المدفع البشري، وسط حضور ومتابعة الكثير من الزوار الذين تواجدوا بكثرة في مدرجات المعرض.

 

وتم تسجيل الرقم الجديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ليصبح أحد الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في معرض الرياض للسيارات.

 

ويمارس ديفيد هذه المغامرة منذ 22 سنة، وقد أداها أكثر من 8 آلاف مرة في 15 دولة، حيث يعتبر من الجيل الثاني الذي يؤدي هذه المغامرة في عائلته، ويحفل معرض الرياض للسيارات بالعديد من الفعاليات المثيرة، التي تواكب شغف عشاق رياضة السيارات، كسباق المحاكاة، ومعرض فيراري، و Monster Jam، و Police Academy.

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