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سند محمد بن سلمان: عطاء مبادرة الزواج تجاوز 520 مليون ريال لأكثر من 26 ألف مستفيد

سند محمد بن سلمان: عطاء مبادرة الزواج تجاوز 520 مليون ريال لأكثر من 26 ألف مستفيد
http://almnatiq.net/?p=803048
المناطق_الرياض

حرصاً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- على مساندة الشباب واستكمالاً لجهوده في برنامج “سند محمد بن سلمان” الهادفة إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع؛ فقد أكد البرنامج على الصرف لمستفيدي مبادرة “سند الزواج” والذين تجاوز عددهم 26 ألف شاب من مختلف مناطق المملكة، بإجمالي عطاء تجاوز 520 مليون ريال.

وبيّن البرنامج أنه تم قبول جميع من تنطبق عليهم شروط المبادرة دعماً من سموه – أيده الله -، والذي يأتي استمرارًا لما يقدمه من مبادرات مجتمعية غير ربحية والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع.

وتهدف مبادرة “سند الزواج” للوصول إلى المستفيدين من حديثي الزواج في مختلف مناطق المملكة عن طريق منصة إلكترونية يتم التقديم من خلالها والتحقق عبر الربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية، كما يحرص البرنامج على تضمين المحتوى المعرفي في مبادراته المختلفة حيث يتطلب التقديم اجتياز دورة الوعي المالي كعنصر أساسي لاستكمال التسجيل.

الجدير بالذكر أن مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان” والتي تقدم العون المباشر لدعم شباب الوطن، حيث تضمنت مستهدفاتها مساندة 25 ألف شاب من حديثي الزواج وتم تجاوز العدد المستهدف بأكثر من ألف مستفيد وقبول جميع من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، علماً أن البرنامج يعمل على مبادرات أخرى إضافية في مختلف المجالات.

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