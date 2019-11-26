خالد الفيصل يزور الطائف ويفتتح مجسم الجزيرة العربية

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زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل (اليوم) محافظة الطائف، واستهل زيارته للمحافظة بإزاحة الستار عن مجسم الجزيرة العربية الواقع على المدخل الشمالي للمحافظة.

عقب ذلك ترأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع المجالس المحلية لمحافظات الطائف وميسان والمويه وتخللها استعراض للمشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة.

221 مشروعاً في الطائف

وفي محافظة الطائف بلغ عدد المشاريع المنحزة والمعتمدة والجاري تنفيذها 221 مشروعاً موزعة على جامعة الطائف و وزارة الإسكان والطرق والبلديات والشؤون الصحية والتعليم والمياة.

28 مشروعاً في ميسان

وفي محافظة ميسان بلغ إجمالي المشاريع 28 مشروعاً منجزاً وجارٍ تنفيذه ومعتمد، موزعة على قطاعات المياة والطرق والكهرباء

9 مشاريع في المويه

أما في محافظة المويه فبلغ عدد مشاريعها 9 مشاريع تشمل قطاعات الطرق والتعليم والبلديات ومراكز أمنية.

عقب ذلك التقى أمير منطقة مكة المكرمة أهالي المحافظات الثلاث واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم التنموية، ثم دشن سموه حلقة نقاش دور المؤسسات المجتمع المدني التي يشارك فيها أكثر من 80 متطوع ومتطوعة من مختلف التخصصات نقاشوا فيها محورين أساسيين هما التحديات التي تواجه المتطوعين والمتطوعات في محافظة الطائف، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية.

ثم كرّم سموه عدداً من ضباط وأفراد شرطة الطائف نظير جهودهم في الكشف عن عدد من القضايا الجنائية.

ويواصل أمير منطقة مكة يوم غدٍ (الأربعاء) جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة حيث يزور محافظة الخرمة ورنية وتربة.