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جمعية تحفيظ القران بتبوك تعلن عن عدد من الدورات التأهيلية

جمعية تحفيظ القران بتبوك تعلن عن عدد من الدورات التأهيلية
http://almnatiq.net/?p=803056
أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تبوك عن بدء التسجيل في الدورة القرآنية لتأهيل المعلمين وذلك بقاعة أبي بكرٍ الصديق بمدينة تبوك كما أعلنت الجمعية عن بدء التسجيل في دورة ” شرح المتن في المقدمة الجزرية” والتي سيمنح المشارك من خلالها إجازة في المتن وتستمر لمدة أربعة أيام.
ودعت الجمعية الراغبين بالإستفادة من الدورة القرآنية بعد إستيفائهم للشروط التي تتطلب أن لايقل عمر المتقدم عن 19 عاماً ويكون حافظاً لخمسة أجزاء أخيرة من المصحف الشريف مشيرة إلى أن التسجيل في موقع الجمعية عبر الويب سايت في محرك البحث قوقل وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع ستمكن المتدرب بعد اجتيازها من التعيين في الحلقات القرآنية.

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