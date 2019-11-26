هيئة تطوير الشرقية وأمانة الأحساء يبحثان سبل التطوير والتنمية

المناطق - الأحساء

بحثت هيئة تطوير المنطقة الشرقية مع أمانة الأحساء سبل التعاون في تعزيز المشاريع المستقبلية التنموية، بما يساهم في تعزيز جودة الحياة وفقاً لتطعات وأهداف رؤية مملكتنا الطموحة 2030، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة التطوير م.فهد المطلق

وتناول أمين الأحساء م.عادل الملحم في اجتماع الذي جمع الهيئة والأمانة، والتي شملت جولة ميدانية على أهم المشاريع في الأحساء، “مشاريع وخطط الامانة ” القائمة والمستقبلية التي تقوم على تعزيز أولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في ارجاء الحاضرة، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة، وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020 .

وأشار الملحم الى ان اجمالي محفظة مشاريع أمانة الاحساء بلغ 2505465119 ( 2 مليار وخمسمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وتسعة عشر) ريالاً ، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع انشائية بـ ٣٠٩٦٤٦٧٨٨ ” ثلاثمائة وتسعة ملايين وستمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ” ريالاً ومن اهم المشاريع التي تندرج تحت ذلك ( انشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية ، انشاء وتطوير المباني والمرافق الخدمية ، مبادرات انسنة المدن، مشاريع تصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول ، الدراسات والتخطيط ) ، بالإضافة الى مشاريع الصيانة والتشغيل والنظافة بتكاليف اجمالية بلغت 1242653000″ مليار ومئتان واثنان وأربعون مليوناً وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ” ريال ومنها ( مشاريع الصيانة لـ ” شبكة الطرق الحضرية- المباني والمرافق –مشاريع انسنة المدن – مشروعات تصريف مياه الامطار- خدمات النظافة ” ، تشغيل وصيانة الحاسب الآلي )، وكذلك مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 بـ ٩٢٨٫٠٠٦٫٢٢٩ ( تسعمائة وثمانية وعشرون مليوناً وستة آلاف ومئتان وتسعة وعشرون ) ريالاً ، والتي تتضمن ” تحسين آليات إدارة تنفيذ المشاريع ، المشاريع المتعلقة بتصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول ، مشاريع مبادرة انسنة المدن ، معالجة التشوه البصري ، تطوير أنظمة إدارة النفايات” .

وأضاف الملحم .. المخطط العام لشبكة الطرق بحاضرة الاحساء يتجاوز في حجمه 5000 كيلومتر طولي ويشمل مجموعة تقاطعات و3 طرق دائرية رئيسية هي ( طريق الملك عبدالله الدائري بطول 45 كيلو ، طريق الهفوف الدائري بطول 6 كيلو ، الطريق الدائري بمدينة المبرز بطول 6 كيلو ) ، كما درست الأمانة تطوير 26 تقاطعاً تم تنفيذ 13 تقاطع منها وجاري استكمال التقاطعات الأخرى .

ولفت الملحم الى ان الأمانة تسعى حالياً لتنفيذ 10 حدائق على مستوى الحاضرة بإجمالي مساحة تتجاوز الـ 165 ألف متر مربع كأحد مستهدفات مشاريع مبادرة انسنة المدن والتي تهدف الى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء .

وتقدم أمين الاحساء المهندس عادل الملحم بجزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة – ايدها الله – لماتقدمه من دعم واهتمام لامحدود بكافة القطاعات ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ، وسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لمتابعتهم ودعمهم تطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الاحساء في ارجاء الحاضرة .