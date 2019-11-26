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أختتام حلقة ” التأثير القيادي ” للقيادات الإدارية بإمارة منطقة جازان ..

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أختتام حلقة ” التأثير القيادي ” للقيادات الإدارية بإمارة منطقة جازان ..

أختتام حلقة ” التأثير القيادي ” للقيادات الإدارية بإمارة منطقة جازان ..
http://almnatiq.net/?p=803089
المناطق_فضه عطيف

اختتمت اليوم ، الحلقة التدريبية ” التأثير القيادي ” للقيادات الإدارية , بحضور وكيل إمارة منطق جازان أ. عبدالله بن صالح المديميغ ، والتي نظمتها الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في إمارة منطقة جازان بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الامارة ونفذت لمدة ثلاثة أيام .
وأكد وكيل إمارة منطقة جازان المديميغ ، في كلمة بأن الحلقة التدريبية جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة -حفظهما الله- , مبينا حرصهما على رفع مستوى التدريب لمنسوبي الإمارة وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين وإلحاقهم بحلقات وورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات عمل كل منهم.
وبين أن الحلقة التطبيقية استهدفت القيادات الإدارية في الجهات الحكومية بالمنطقة سعياً لتطوير قدراتهم العملية وإكسابهم مهارات جديدة في إدارة التأثير القيادي بما يعود بالنفع على مجال عملهم .
كما ثمن الدكتور تركي العتيبي عضو التدريس والمدرب بمعهد الادارة العامة حرص واهتمام إمارة المنطقة لتنفيذ مثل هذه الحلقات التدريبية والتي تستهدف المسؤولين والقياديين بالجهات الحكومية بالمنطقة.

فيما عبر الاستاذ علي بن موسى زعله عن شكره باسم كافة المشاركين على ما حققته الحلقة من أهداف تسهم في التطور والتقدم بمجال العمل القيادي بمختلف الجهات والإدارات الحكومية والجمعيات واللجان.

عقب ذلك سلم وكيل امارة جازان ، شهادات الدورة لكافة المشاركين من القيادات الادارية وكرم الجهات المنفذة من المدربين القائمين على الحلقة التدريبية من منسوبي معهد الادارة العامة.

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