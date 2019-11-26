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الأمير منصور بن محمد يزور جوازات حفرالباطن

الأمير منصور بن محمد يزور جوازات حفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=803090
المناطق - فهد المريخي

قام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفرالباطن صباح اليوم الثلاثاء بزيارة مقر جوازات حفرالباطن ، وكان في استقباله مدير جوازات حفرالباطن العميد نافع بن فهد الحربي وعدد من ضباط وأفراد الإدارة .
وقدم مدير الجوازات  شرح مفصل عن آلية العمل والإجراءات المتخذة لضمان استمرار العمل وعدم التأخر في إنهاء المعاملات.
ودشن سموه خلال الزيارة عمل اللجنة المختصة بتجديد حاملي بطاقات القبائل النازحه المنتهيه واجتمع سموه  بعد ذلك بمدير جوازات المحافظة العميد نافع فهد الحربي وأعضاء اللجنه المكلفة من ضباط وأفراد وحثهم على إنجاز العمل والحرص حسن التعامل مع الجميع وخدمة الوطن بما يليق وعدم التهاون في ما يضر أمنه،  كما سلم سموه بطاقة تجديد أحد المستفيدين .

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