اختناق خمس حالات لحريق منزل بتبوك

المناطق_علي العميري

باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة مساء اليوم بمدينة تبوك حريق منزل في حي النهضة .

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تلقت على الرقم الموحد ( 997 ) بلاغاً من عمليات الدفاع المدني عن حادثة حريق منزل في حي النهضة بمدينة تبوك

وأضاف العنزي على الفور تم توجيه أربعة فرق إسعافية للموقع ثلاث فرق من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة .

وذكر خلال مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع اتضح وجود ( ٤ ) حالات داخل المنزل تم فك إحتجازهم من قبل الدفاع المدني ثلاث أطفال وأم من عائلة واحدة وتم تقديم الخدمة الإسعافية للأب ونقلة مع عائلته بعد تعرضه لضيق في التنفس .

وبين العنزي أن الحالات عبارة عن

طفلتين لديهم توقف قلب وتنفس رجع النبض لأحداهن عند الوصول للمستشفى بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لها

والطفل الاخر حالتة شبه مستقرة وحالة الأب والأم مستقرة وتم نقل الـ ( 5 ) حالات عن طريق الهلال الأحمر جميعهم إلى مستشفى الملك خالد