الهلال الأحمر بالجوف يحصل على تكريم من فضيلة مدير فرع وزارة الشؤون الاسلامية

المناطق_محمد الحسن

حصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف على تكريم من فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة .

وقد سلم التكريم من فضيلة مدير عام فرع الوزارة الشيخ محمد بن عمر السائح لمدير التدريب بفرع الهيئة معيدي بن سعود الريس .

ويأتي هذا التكريم بعد التعاون المميز الذي تُرجم بتنفيذ محاضرة في الإسعافات الأولية لمنسوبي فرع الوزارة والتي قدمها الريس ولاقت إستحسان الحضور تم التركيز من خلالها على الطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات الطارئة والتي قد تحدث في أي وقت وفي أي مكان .

الجدير بالذكر أن الهيئة تحرص على التعاون مع كافة الجهات الحكومية والذي يعكس تأصيل ثقافة تعلم الإسعافات الأولية وغيرها من المناشط واللقاءات التي تعم بالفائدة على الجميع .