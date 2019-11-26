(طه صبان َ وجدان فنان) ندوة بأدبي جدة

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يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون ضمن فعاليات منتدى الفنون البصرية ندوة بعنوان ” طه صبان َ وجدان فنان” يشارك فيها الأستاذ فيصل الخديدي مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف و الدكتور عصام عسيري والأستاذ عبدالرحمن مغربي والأستاذ حمد حسين ويديرها الفنان عمر حمدان وذلك بعد غد الأربعاء بمكتبة النادى. بمشاركة فرقة الفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بالإضافة لمعرض شخصي للفنان طه صبان.

ووجَّه النادي الأدبي الثقافي بجدة الدعوة العامة لحضور الندوة وإثراء الفعالية بما لدى الحضور من مداخلات.

وتعد لجنة الفنون البصريه إحدى اللجان التي استحدثها النادي مؤخرا ويشرف عليها عضو الجمعية العمومية بالنادي الأستاذ خيرالله بن زربان.