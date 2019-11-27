قتلى وجرحى في سلسلة تفجيرات ببغداد

المناطق - الرياض

لقي ستة أشخاص مصرعهم بينما أصيب عدد آخر بجروح في سلسلة تفجيرات بعبوة ناسفة ودراجتين مفخختين في أماكن متفرقة من بغداد مساء اليوم.

وأفاد مصدر أمني عراقي بانفجار دراجة نارية مفخخة وسط سوق شعبي في حي الشعب شمال شرقي بغداد، كما انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد الأسواق الشعبية في منطقة البلديات شرق المدينة، فيما انفجرت دراجة نارية مفخخة قرب أحد المساجد في منطقة الشهداء بحي البياع غربيها، مما أسفر وفق حصيلة أولية إجمالية عن سقوط 6 قتلى و3 جرحى.