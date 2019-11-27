“سامسونج” تجهز مفاجأة صغيرة الحجم

“سامسونج” تجهز مفاجأة صغيرة الحجم

أبرز المواد
تطبيق لالتقاط “سيلفي” من الفضاء

تطبيق لالتقاط “سيلفي” من الفضاء

أبرز المواد
افتتاح معرض “روائع آثار المملكة” في روما

افتتاح معرض “روائع آثار المملكة” في روما

أبرز المواد
محافظ العارضة يرعى توقيع الشراكة التوظيفة بين بر العارضة وشركة العجمي

محافظ العارضة يرعى توقيع الشراكة التوظيفة بين بر العارضة وشركة العجمي

منطقة جازان

قتلى وجرحى في سلسلة تفجيرات ببغداد

قتلى وجرحى في سلسلة تفجيرات ببغداد
http://almnatiq.net/?p=803121
المناطق - الرياض

لقي ستة أشخاص مصرعهم بينما أصيب عدد آخر بجروح في سلسلة تفجيرات بعبوة ناسفة ودراجتين مفخختين في أماكن متفرقة من بغداد مساء اليوم.
وأفاد مصدر أمني عراقي بانفجار دراجة نارية مفخخة وسط سوق شعبي في حي الشعب شمال شرقي بغداد، كما انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد الأسواق الشعبية في منطقة البلديات شرق المدينة، فيما انفجرت دراجة نارية مفخخة قرب أحد المساجد في منطقة الشهداء بحي البياع غربيها، مما أسفر وفق حصيلة أولية إجمالية عن سقوط 6 قتلى و3 جرحى.

روابط ذات صلة

“سامسونج” تجهز مفاجأة صغيرة الحجم

“سامسونج” تجهز مفاجأة صغيرة الحجم
تطبيق لالتقاط “سيلفي” من الفضاء

تطبيق لالتقاط “سيلفي” من الفضاء
افتتاح معرض “روائع آثار المملكة” في روما

افتتاح معرض “روائع آثار المملكة” في روما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*