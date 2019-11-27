ورشة عمل ومعرض مصاحب في المجمع الطبي لشطر الطالبات بجامعة جازان

جازان - فضة عطيف :

أقامت جامعة جازان ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية برنامجاََ توعوياً عن بعض الإسعافات الأولية والمهارات في التعامل مع حوادث الإختناق والحرائق، وذلك في المجمع الطبي الجنوبي،

واقامت على هامشه معرضاََ دشنته الدكتوره نوف حسين ابو هادي وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية،

كما تم توزيع المنشورات والبروشورات التوعوية على زائرات المعرض من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفات والعاملات بالمجمع،

وقد قامت مشرفة السلامة الصحة المهنية ريم الجعر بعمل عرض تطبيقي لطريقة الإنعاش القلبي الرؤي CPR شرحت من خلاله الاوضاع الصحيحة لعمل الاسعافات الأوليه طبقاََ لحالة الإختناق وحسب عمر الشخص المصاب،

بعد ذلك قدمت مشرفة السلامة والصحة المهنية نوف مظفر دورة عن طرق استخدام طفايات الحريق،

وقد عبرن جميع الزائرات للمعرض عن تقديرهن وشكرهن للجهود التي بذلت من قبل المشرفات في إدارة السلامة والصحة المهنية لتقديم هذا البرنامج التوعوي ومدى الفائده التي حصلن عليه من خلال ما قدم لهن.