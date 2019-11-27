محافظ العارضة يرعى توقيع الشراكة التوظيفة بين بر العارضة وشركة العجمي

العارضة - فضة عطيف :

رعى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر اليوم الثلاثاء ، توقيع ” مبادرة تعاون شراكة وتشغيل ” بين جمعية البر الخيرية بالعارضة الممثلة برئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ : حسين أحمد هامل الحريصي وشركة عبدالعالي العجمي الممثلة المهندس : خالد العجمي وذلك بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالعارضة.

وتهدف هذه المبادرة لتوظيف أبناء المتعاونين لإزالة شجرة القات والتوعية بأضراره .

واوضح محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر : إن هذه المبادرة المثمرة إنجاز جديد للقطاع التنموي في المحافظة الهادف إلى استثمار الطاقات الشبابية وتمكينها وتوفير البيئة المناسبة لها بما يواكب تطلعات ورؤية المملكة .

وبين” بن منيخر ” : أن هذه الشراكة إحدى المحفزات للمتعاونين في محاربة وإزالة شجرة القات من كافة زوايا المحافظة .. لهو دليل وعي أهالي المحافظة وتعاونهم في إنجاح هذه المبادرة التي تهدف لإزالة شجرة القات وإبدالها بزراعة الأشجار المفيدة، عاكسةً هذه المبادرة وجهاً جديداً للعارضة كمدينةٍ صحية .

وفي نهاية الحفل جرى تكريم شركة العجمي لقاء توظيفهم ٥٠ يتيما من أبناء العارضة في المرحلة الأولى وأكثر من٢٠ شابا من أبناء المتعاونين في إزالة شجرة القات في المرحلة الثانية

وقد بارك محافظ العارضة توقيع الشراكة داعياً الله للجميع بالتوفيق والسداد .

حضر هذه المناسبة مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية في المحافظة وعدد من المشائخ والأهالي .