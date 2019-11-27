تطبيق لالتقاط “سيلفي” من الفضاء

تطبيق لالتقاط “سيلفي” من الفضاء

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تطبيق لالتقاط “سيلفي” من الفضاء

تطبيق لالتقاط “سيلفي” من الفضاء
http://almnatiq.net/?p=803130
المناطق - الرياض

ظهر تطبيق مجاني للهواتف الذكية، يسمح لك بالتقاط صور سيلفي عبر استخدام كاميرات الأقمار الصناعية في الفضاء.
ويشار إلى أن التطبيق، الذي أطلق عليه اسم Spelfie يتصل بالقمر الصناعي “إيرباص”، وأن الكاميرات المثبتة عليه تلتقط صورا على ارتفاع نحو 640 كيلومترا.
ووفقا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فلن يتمكن الشخص من رؤية وجهه على مثل هذه الصورة، لكن يمكن استخدام هذا التطبيق في التقاط صور مذهلة لبعض الأحداث أو التحركات، التي يوجد فيها أشخاص كثيرون في الشارع “المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات” على سبيل المثال.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك الحصول على الصورة في اليوم نفسه، حيث يوجد نحو 50 قمرا صناعيا من نوع ” إيرباص” على المدار حول الأرض، إضافة إلى أنهم يقومون بمراقبة الكوارث الطبيعية، كما يساعدون العلماء على تقدير مدى إزالة الغابات والتلوث والمشكلات البيئية الأخرى. وقال مطورو التطبيق إن الهدف الرئيس منه هو زيادة وعي الناس بما يحدث مع الكوكب.

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