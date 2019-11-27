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“سامسونج” تجهز مفاجأة صغيرة الحجم

“سامسونج” تجهز مفاجأة صغيرة الحجم
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المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحافية تسريبات جديدة متعلقة بنية شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتف أصغر حجما، ستطلق عليه اسم “جالكسي إس 11 إي”.
وأوضح موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص أنه رغم دعم سامسونج جالكسي إس 11 إي، بشاشة أصغر حجما، إلا أن الهاتف سيتمتع بإمكانات جديدة مذهلة لا تقل عن النسخ السابقة من الجهاز نفسه.
وسيحتوي هاتف “سامسونج جالكسي إس 11 إي” على ثلاث كاميرات خلفية، وأجهزة استشعار إضافية لإضفاء عمق أكبر على الصور الملتقطة.
وقررت الشركة إدماج قارئ بصمة الأصابع في الشاشة اللمسية، لتوفير المساحة وتصغير حجم الهاتف.
وسيدعم الهاتف الذكي الجديد أيضا بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 6 جيجابايت، وببطارية أكبر، ومعالج خارق من نوع “سنابدراجون 865”.
ومن المقرر أن تكشف “سامسونج” النقاب عن هاتفها الجديد “جالكسي إس 11 إي” شهر شباط (فبراير) المقبل.

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