3.1 مليون مكتتب في “أرامكو” ضخوا 27 مليار ريال

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أعلنت سامبا كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب لشركة “أرامكو السعودية” أن عدد المكتتبين الأفراد حتى الآن – الساعة الخامسة مساءً من 26 نوفمبر 2019- بلغ 3,102,064 مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 845,101,020 سهم، قيمتها 27,043,232,640 ريال سعودي.

و بلغت نسبة الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية 37.92% ، يليها الاكتتاب عبر فروع المصارف بنحو 36.48% ثم الصرافات الآلية بـ 23.81% ثم الهاتف المصرفي بـ 1.79%.

وأوضحت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال بأن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب يحمل في طياته الكثير من الدلالات في مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي، وسعيه لتنمية مدخراته عبر المساهمة في شركات توفر له مردود استثماري مجزي.