الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصا على الأقل في عاصمة الكونجو

الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصا على الأقل في عاصمة الكونجو

أبرز المواد
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت خلال اقتحام مدينة نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت خلال اقتحام مدينة نابلس

أبرز المواد
“الأرصاد” و “مدني مكة المكرمة” ينبهان من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة

“الأرصاد” و “مدني مكة المكرمة” ينبهان من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة

أبرز المواد
الأرصاد :أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

الأرصاد :أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

أبرز المواد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت خلال اقتحام مدينة نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت خلال اقتحام مدينة نابلس
http://almnatiq.net/?p=803156
المناطق _ وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط “قبر يوسف”.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن سيارات جيب عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط “قبر يوسف”، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للقبر.
وأوضحت أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

روابط ذات صلة

الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصا على الأقل في عاصمة الكونجو

الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصا على الأقل في عاصمة الكونجو
“الأرصاد” و “مدني مكة المكرمة” ينبهان من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة

“الأرصاد” و “مدني مكة المكرمة” ينبهان من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة
الأرصاد :أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

الأرصاد :أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*