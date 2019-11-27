شرطة تبوك : الإطاحة بجناة محطة الخريطة بضباء

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http://almnatiq.net/?p=803162
المناطق _ تبوك
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالسطو  في ساعة متأخرة من الليل على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظ ضباء وتهديد العامل بسلاح ناري وسكين وعصى غليظة وسرقة مبلغ مالي يزيد عن أربعة آلاف ريال وعدد من بطاقات شحن خدمات الاتصالات فقد أسفرت نتائج إجراءات ضبط الجريمة وجهود رجال التحريات والبحث الجنائي التي تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة محافظة ضباء ، بتوفيق الله عن القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة (ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر) وجرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم  .
وشرطة منطقة تبوك اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بحزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن .
– والله الهادي الى سواء السبيل –

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