اطلاق مبادرة ( ذهبيون) وتدشين أول أكاديمية لكرة السلة وختام بطولة 3×3

المناطق _ المدينة المنورة

دشن مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المدينة المنورة الأستاذ عبدالله الزهراني مبادرة (ذهبيون ) بنادي حي وائل بن حجر بالمدينة وشهد اطلاق البرنامج مدير مكتب تعليم غرب المدينة الدكتور حميد الأحمدي والمساعد للشؤون التعليمية بمكتب تعليم غرب الأستاذ مسلم البلادي ومشرف أندية الحي الدكتورعبد العزيز العروي وعضو رابطة فرق الأحياء الأستاذ فايز الدبيسي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية الأستاذ مصلح الصبحي ومدير نادي وائل بن حجر الأستاذ منير الحربي ومشرفي النادي وعدد من أهالي الحي وأعضاء النادي وفريق القدرة التطوعي وفريق رؤيا ميديا الإعلامي والتي تأتي تأكيد على مواكبة كل ما يتعلق بجديد نقل الخبرات وتنوع طرق عرضها وتعدد مجالات موضوعاتها من الثقافي والفني والكشفي والرياضي والعلمي والاجتماعي والتطوع والترفيهي وغيرها وتختص بتقديم الندوات الحوارية والدورات التدريبية البرامج والأنشطة التدريبية المجانية في شتى المجالات وعلى مدار العام ، وبمعدل برنامج يقدم كل أسبوعين

ويستهدف أعضاء النادي ورواده والمجتمع المحيط جميع المهتمين بتطوير قدراتهم الفنية واكتساب الخبرات في عدة مجالات وبجميع فئاتهم العمرية ،وسيحظى المشاركين بعدد من المزايا منها شهادة المشاركة بالبرنامج ،وتتاح لهم الفرصة بالمشاركة في برامج المستوى الثاني كما يحق للمشاركين الحصول على برامج تدريبية في اكثر من مجال ،ويشارك في تقديم الدورات والبرامج التدريبية محاضرين مؤهلين ومعتمدين ومشهود لهم كخبراء في مجالاتهم ، إلى ذلك أوضح مشرف تطوير البرامج والأنشطة بالنادي الأستاذ فهد الجهني بأنه تم إعداد جدول زمني للبرامج التدريبية وسيتم الإعلان عنها مسبقا ويتم التسجيل بها من خلال رابط إلكتروني وعلى ضوء ذلك تم إعداد استراتيجية لعملنا في ادارة المبادرة قائمة على رعاية المستفيدين عبر سلسلة متواصلة ومترابطة من الخدمات ,fما يحقق الفائد والمنفعة للجميع.

كما تم خلال البرنامج توقيع نادي حي وائل بن حجر 3اتفاقيات مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ومكتب توعية الجاليات وفريق القدوة التطوعي

وشهد الحضور اول برامج مبادرة ذهبيون ويتضمن برنامج توعوي عن الوقاية من مرض السكري بعنوان التحدي الذكي قدمه المرشد الصحي الإسناد بدر الحجيلي.

كما تم تدشين أكاديميةBasket Time أول أكاديمية لكرة السلة بالمدينة وتتويج الفائزين ببطولة 3×3لكرة السلة

والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.