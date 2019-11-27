احدث الأخبار

“صحة المدينة” توضح حقيقة انتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة
أبرز المواد
 لجنة توطين الوظائف تتابع توطين المجمعات التجارية بنجران
أبرز المواد
 اطلاق مبادرة ( ذهبيون) وتدشين أول أكاديمية لكرة السلة وختام بطولة 3×3
منطقة المدينة المنورة
 شرطة تبوك : الإطاحة بجناة محطة الخريطة بضباء
أبرز المواد
 الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصا على الأقل في عاصمة الكونجو
أبرز المواد
 قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت خلال اقتحام مدينة نابلس
أبرز المواد
 “الأرصاد” و “مدني مكة المكرمة” ينبهان من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة
أبرز المواد
 الأرصاد :أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
أبرز المواد
 3.1 مليون مكتتب في “أرامكو” ضخوا 27 مليار ريال
أبرز المواد
 “سامسونج” تجهز مفاجأة صغيرة الحجم
أبرز المواد
 تطبيق لالتقاط “سيلفي” من الفضاء
أبرز المواد
 افتتاح معرض “روائع آثار المملكة” في روما
أبرز المواد
“صحة المدينة” توضح حقيقة انتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة

“صحة المدينة” توضح حقيقة انتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة

أبرز المواد
لجنة توطين الوظائف تتابع توطين المجمعات التجارية بنجران

لجنة توطين الوظائف تتابع توطين المجمعات التجارية بنجران

أبرز المواد
اطلاق مبادرة ( ذهبيون) وتدشين أول أكاديمية لكرة السلة وختام بطولة 3×3

اطلاق مبادرة ( ذهبيون) وتدشين أول أكاديمية لكرة السلة وختام بطولة 3×3

منطقة المدينة المنورة
شرطة تبوك : الإطاحة بجناة محطة الخريطة بضباء

شرطة تبوك : الإطاحة بجناة محطة الخريطة بضباء

أبرز المواد

لجنة توطين الوظائف تتابع توطين المجمعات التجارية بنجران

لجنة توطين الوظائف تتابع توطين المجمعات التجارية بنجران
http://almnatiq.net/?p=803172
المناطق _ نجران

تابعت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، زياراتها الميدانية على المجمعات التجارية غرب ووسط نجران، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن الجولات شملت زيارة 109 محلاً داخل المجمعات التجارية، حيث بلغ عدد الموظفين 299 موظفاً سعودياً، و 161 موظفة سعودية، فيما بلغ أعداد الموظفين الوافدين 46 ، حيث تجاوزت نسبة التوطين 91%.
وأكد الدوسري أن اللجنة تواصل جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

روابط ذات صلة

“صحة المدينة” توضح حقيقة انتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة

“صحة المدينة” توضح حقيقة انتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة
شرطة تبوك : الإطاحة بجناة محطة الخريطة بضباء

شرطة تبوك : الإطاحة بجناة محطة الخريطة بضباء
الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصا على الأقل في عاصمة الكونجو

الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصا على الأقل في عاصمة الكونجو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*