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“صحة المدينة” توضح حقيقة انتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة

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“صحة المدينة” توضح حقيقة انتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة

“صحة المدينة” توضح حقيقة انتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=803175
المناطق _ المدينة المنورة

نفت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، صحةَ الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي عن تسجيل حالات مصابة بفيروس كوكساكي بين طلاب وطالبات المدارس بالمنطقة

وأوضحت صحة المدينة -وفقاً لـ عكاظ – أن الوضع مطمئن، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن الفيروس خلال العام الحالي، وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة المدينة مؤيد أبوعنق أنه ومن خلال مراجعة البيانات ببرنامج المراقبة الوبائية الإلكتروني (حصن)، المعتمد من وزارة الصحة للإبلاغ عن جميع حالات الأمراض المعدية، تبين أنه لم يتم الإبلاغ عبر برنامج الرصد الإلكتروني للأمراض المعدية عن أي إصابة بفيروس كوكساكي (متلازمة القدم واليد والفم) بين الفئات العمرية لطلاب المدارس خلال عام 2019

وأضاف أبو عنق أن «كوكساكي» عدوى فيروسية متوسطة شائعة بين الأطفال صغار السن، تبدأ بحمى مع قروح في الفم وحكة في اليدين والقدمين، وهو مرض غير خطير ولا يوجد له علاج محدد أو لقاح، ويتم علاج الأعراض تحت إشراف طبي

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