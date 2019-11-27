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الذهب يهبط بعد إعلان ترامب اقتراب أمريكا والصين من اتفاق تجاري

الذهب يهبط بعد إعلان ترامب اقتراب أمريكا والصين من اتفاق تجاري
http://almnatiq.net/?p=803181
المناطق _ الرياض

انخفضت أسعار الذهب اليوم بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من ‭‭‬إ‭‬‬برام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر.
ونزل الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش.
وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1458.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.3 % إلى 17.02 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2 دولار في حين فقد البلاتين 0.6 % إلى 901.80 دولار.

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