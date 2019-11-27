احدث الأخبار

صحة نجران تطلق الحملة التوعوية ضد البكتيريا العقدية الرئوية
صحة
 محافظ حقل يقلد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة
منطقة تبوك
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدرس احتياجات مطار عدن الدولي
أبرز المواد
 الذهب يهبط بعد إعلان ترامب اقتراب أمريكا والصين من اتفاق تجاري
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على تشكيلٍ عصابي يمتهن سرقة الناقلات المحملة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية
أبرز المواد
 “صحة المدينة” توضح حقيقة انتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة
أبرز المواد
 لجنة توطين الوظائف تتابع توطين المجمعات التجارية بنجران
أبرز المواد
 اطلاق مبادرة ( ذهبيون) وتدشين أول أكاديمية لكرة السلة وختام بطولة 3×3
منطقة المدينة المنورة
 شرطة تبوك : الإطاحة بجناة محطة الخريطة بضباء
أبرز المواد
 الفيضانات تحصد أرواح 39 شخصا على الأقل في عاصمة الكونجو
أبرز المواد
 قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت خلال اقتحام مدينة نابلس
أبرز المواد
 “الأرصاد” و “مدني مكة المكرمة” ينبهان من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة
أبرز المواد
صحة نجران تطلق الحملة التوعوية ضد البكتيريا العقدية الرئوية

صحة نجران تطلق الحملة التوعوية ضد البكتيريا العقدية الرئوية

صحة
محافظ حقل يقلد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة

محافظ حقل يقلد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة

منطقة تبوك
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدرس احتياجات مطار عدن الدولي

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدرس احتياجات مطار عدن الدولي

أبرز المواد
الذهب يهبط بعد إعلان ترامب اقتراب أمريكا والصين من اتفاق تجاري

الذهب يهبط بعد إعلان ترامب اقتراب أمريكا والصين من اتفاق تجاري

أبرز المواد

ويبدأ تطوير منفذ البقع في محافظة صعدة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدرس احتياجات مطار عدن الدولي

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدرس احتياجات مطار عدن الدولي
http://almnatiq.net/?p=803184
المناطق _ عدن

زار فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس، مطار عدن الدولي، بهدف تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار، وبدأ الفريق الفني برئاسة المهندس أحمد مدخلي الاجتماع مع المختصين في المطار تمهيداً للعمل على دراسة كافة مرافق ومباني المطار.
وقال ممثل البرنامج في هذه الزيارة المهندس أحمد مدخلي أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية لمطار عدن الدولي، والتي تشمل على تحديد الاحتياجات، وتقييم المباني والمرافق ومدرج الطائرات، بالإضافة لتقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات القدوم والمغادرة.
وأضاف المهندس مدخلي: نقف اليوم على أرض مطار عدن الدولي، تلبية للمتطلبات الطارئة للمطار، وبهدف إعادة نشاطه، ونعمل على تقييم كافة المتطلبات والاحتياجات تمهيداً لدراستها واعتماد أعمال التنفيذ لها، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ.
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد أنجز مؤخراً، أعمال تأهيل وتطوير مطار الغيضة في محافظة المهرة، وأجرى اختبارات أنظمة الملاحة الجوية، بالإضافة لإجراءات اختبارات الطيران، بالتعاون مع الشركات المعتمدة دولياً.
ونجحت اختبارات أنظمة الملاحية الدولية المطابقة لمواصفات منظمة (ICAO) الدولية، في مطار الغيضة، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ.
ويوفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطارات في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر تأمين سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وعربات إطفاء بأحدث التقنيات، والمطابقة لتوصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة (ICAO) الدولية، بالإضافة لمطابقتها للمواصفات الأوروبية، فيما تم تصميمها لتسهيل حركة رجال الإطفاء، والسماح لفريق الإطفاء بتجهيز معداتهم أثناء التنقل.
ومن جهة أخرى وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلا بالمهندس مشاري البلوي، أمس الثلاثاء، عدداً من العقود لمشروع تطوير وتأهيل منفذ البقع البري الذي يربط محافظة صعدة بالمملكة، سعياً لخدمة الأشقاء في اليمن وتسهيل تنقلاتهم والحركة التجارية بين المملكة واليمن الشقيق ودعم الاقتصاد اليمني.
كما سلّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجموعة من المولدات كهربائية لمدير المنفذ الأستاذ خالد العميسي، بهدف تحسين قدرات منفذ البقع واستمرار ايصال التيار الكهربائي له، وذلك ضمن أعمال التطوير والتأهيل التي يعمل عليها البرنامج في المنفذ، دعماً من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع المباني الحكومية والأمنية.

روابط ذات صلة

الذهب يهبط بعد إعلان ترامب اقتراب أمريكا والصين من اتفاق تجاري

الذهب يهبط بعد إعلان ترامب اقتراب أمريكا والصين من اتفاق تجاري
شرطة الرياض: القبض على تشكيلٍ عصابي يمتهن سرقة الناقلات المحملة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية

شرطة الرياض: القبض على تشكيلٍ عصابي يمتهن سرقة الناقلات المحملة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية
“صحة المدينة” توضح حقيقة انتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة

“صحة المدينة” توضح حقيقة انتشار فيروس “كوكساكي” بمدارس المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*