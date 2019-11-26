خلال اللقاء الذي جمعه بعدد من الإعلاميين مدير صناعي وادي الدواسر يؤكد أهمية التدريب في بناء المجتمع

وادي الدواسر _ فالح الدوسري

أكد مدير المعهد الصناعي الثانوي في محافظة وادي الدواسر المهندس يزيد السعود على أهمية التدريب التقني والمهني في مسيرة التنمية وبناء الوطن منوهاً بالعناية الكريمة التي يحضى بها القطاع من قبل القيادة الرشيدة .

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقده المعهد الصناعي صباح اليوم مع عدد من الإعلاميين بالمحافظة ، مبينًا أن الإعلام له الأثر الكبير والمهم في إبراز إنجازات المعهد وإيصال الفكرة والصورة عمّا يجري بداخله من تدريب وبرامج معدة من قبل المختصين؛ كما أن بعض البرامج مقدمة للمجتمع.

وأشار إلى ان البرامج التي يقدمها المعهد ليست حكراً على المتدربين بالمعهد فقط وإنما للمجتمع، من خلال مركز خدمة المجتمع والذي بدوره يقوم بإعداد وتنسيق العديد من الدورات العامة والتخصصية وعرضها على الجهات الحكومية والخاصة، مع الحصول على شهادات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتخلل اللقاء جولة في أقسام المعهد اطلع فيها المهندس يزيد السعود الإعلامين على أقسام المعهد والتي تضم خمس تخصصات فنية، هي: الكهرباء والإلكترونيات، وميكانيكا تشغيل الآلات وميكانيكا محركات ومركبات ، والحاسب الآلي ، ووقفوا على التجهيزات والأجهزة المتطورة والمعامل داخل المعهد.