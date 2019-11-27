تطبيق “أرقام الهاتف”.. أداة مميزة تساعد المستخدمين على متابعة الاتصالات والرسائل

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كثيرا ما يعاني المستخدمون خطر فقدان أرقام جهات الاتصال في هواتفهم، خاصة عند فقدانها أو عندما يعقدون العزم على تغيير هواتف معتمدة على نظام تشغيل محدد والانتقال إلى نظام تشغيل آخر، كالاستغناء عن هاتف “آيفون” واستبداله بهاتف يعمل على نظام التشغيل “أندرويد”، الأمر الذي جعل كثيرين منهم يعانون في نقل أرقام ومعلومات جهات الاتصال، إما عبر السحابة وإما عبر حساب Gmail، ولحل هذه المشكلة والعملية المعقدة، يأتي تطبيق “أرقام الهاتف” الداعم للغة العربية ليتيح للمستخدمين كثيرا من الخيارات فيما يخص الأسماء المسجلة على الهاتف، مثل إمكانية نسخها وإرسال نسخة احتياطية للبريد الإلكتروني وكذلك جدولة المكالمات والرسائل النصية وتذكير المستخدمين بمواعيد إجرائها وغيرها من المميزات المهمة لكل مستخدم خاصة ممن يقومون بإجراء اتصالات مكثفة لغرض العمل.

ويوفر التطبيق عديدا من المزايا التي تساعد المستخدمين على أنشطتهم اليومية أو في عمليات النسخ الاحتياطي، حيث يعمل التطبيق على إتاحة عملية النسخ الاحتياطي للأسماء إلى بريد المستخدم الإلكتروني دون الحاجة إلى استخدام الكمبيوتر، مع إمكانية تحديد موعد للتذكير بهذه العملية أسبوعيا أو شهريا بحسب تفضيل المستخدم.

كما يتميز التطبيق بميزة “التذكير بالاتصال” فنعد رغبة المستخدم في الاتصال بشخص في وقت وتاريخ محدد، فكل ما عليه فعله هو تحديد الاسم واختيار الوقت والتاريخ وسيقوم التطبيق بتذكيره بالاتصال بهذا الرقم في الوقت المحدد وبالضغط على إشعار التذكير سيقوم التطبيق بالاتصال مباشرة، كما يمكن التطبيق من كتابة رسالة نصية وتحديد وقت وتاريخ ورقم هاتف ليقوم التطبيق بتذكير المستخدم بإرسال هذه الرسالة إليه في الوقت المحدد بضغطة زر واحدة، إلى جانب إتاحة التطبيق لقسم خاص بمفاتيح الاتصال الدولية التي يمكن إضافتها إلى جهات الاتصال.