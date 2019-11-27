ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن 40 % اعتبارا من يناير

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أكدت مصادر ذات علاقة بمصانع الأعلاف الوطنية، قرب ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 20% – 40% على خلفية قرار الدولة توجيه الدعم إلى المنتجات النهائية، مشيرة إلى أن غالبية المصانع بدأت في إعادة تقييم القيمة السوقية بما ينسجم مع رفع الدعم الحكومي، للتراوح أسعار الأعلاف المخصصة للدواجن «البياض – اللاحم» بين 1200 – 1400 ريال.

وبينت المصادر وفقا لـ “عكاظ”، أن الأسعار المستحدثة ستبدأ منذ الأسبوع الأول من العام القادم 2020، خصوصاً أن التسعيرة الجديدة ستختلف باختلاف التكاليف الإنتاجية، وستقارن بإجمالي المخزون، ما ينعكس عنه بدء تطبيق الأسعار الجديدة بشكل سري، خصوصاً أن بعض المصانع لا تمتلك أكثر من 2000 طن، وتعد هذه الكمية صغيرة ويمكن بيعها في غضون أسبوع واحد فقط.

وأوضحت المصادر أن المصانع الكبرى لديها مخزون يغطي فترة شهرين، ما يدفعها لتأجيل العمل بالتسعيرة الجديدة حتى انتهاء المخزون السابق، حصوصاً في ظل الدعم الحكومي لمزارع الماشية الذي بدأ منذ شهر سبتمبر الماضي.

وقالت المصادر لـ «عكاظ»: «إن الزيادة في الأسعار ناجمة عن إيقاف الدعم الحكومي، ما يجعل المصانع تتحمل التكاليف استيراد المواد الخام (الذرة – الصويا)، مبينة أن الأسعار الحالية لأعلاف الدواجن تتضمن سعر الدعم الحكومي بنحو 900 إلى 1000 ريال للطن الواحد في المنتجات النهائية».

وأوضحت أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف تبلغ 12 مليون طن سنويا لأعلاف الدواجن، فيما يبلغ عدد مصانع الأعلاف العاملة بالسعودية 65 مصنعاً موزعة على مختلف المناطق، وتراوح الطاقة الإنتاجية للمصانع من 20 ألف طن وتصل إلى 3 ملايين طن سنوياً.

وحول السماح لمصانع الأعلاف بالتصدير للأسواق الخارجية، قالت المصادر: «عملية التصدير مشروطة بالحصول على موافقة من هيئة الغذاء والدواء، وإعادة قيمة الإعانة لوزارة المالية، فيما يتطلب التصدير الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء بعد إيقاف الدعم الحكومي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادات الصحية للأعلاف، وإذن التصدير، للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات، وحصوله على الشهادة الصحية، والموافقة على رخصة البيع، فيما تنحصر مسؤولية وزارة التجارة والاستثمار في إصدار شهادة المنشأ للمنتجات المراد تصديرها للأسواق الخارجية».