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خارطة عربية تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع

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خارطة عربية تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع

خارطة عربية تنفيذية لخلق منطقة خالية من الجوع
http://almnatiq.net/?p=803223
المناطق - الرياض

عقدت اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، اجتماعها الثالث اليوم بمقر الجامعة برئاسة السودان ومشاركة ممثلي عدد من الدول العربية والمنظمات الاقليمية والدولية والعربية المعنية بالتنمية المستدامة والقضاء على الجوع.
ودعت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الجامعة العربية الدكتورة ندى العجيزي في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية إلى العمل خلال الاجتماع على إنجاز خارطة تنفيذية تتفق مع تطلعات الشعوب العربية في الوصول إلى منطقة خالية من الجوع.
وأكدت حرص الجامعة العربية على ترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين خصوصًا مع منظمة الزراعة والأغذية بالأمم المتحدة (الفاو) من أجل دعم عمل اللجنة في إطار التعاون الفني المبرم بين المنظمتين والعمل على إعداد “مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية” من خلال مجموعات العمل المنبثقة عن الجامعة والفاو.
ولفتت الانتباه إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي تهدف إلى وضع وتفعيل سياسات إستراتيجية مشتركة لخدمة أهداف التنمية المستدامة 2030 والأمن الغذائي بما يخدم الهدف الثاني من تلك الإستراتيجية وهو المعني بالقضاء على الجوع.

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