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“أيسر” تطلق حاسبا محمولا يتعقب حركة الرأس وشاشة مدورة

“أيسر” تطلق حاسبا محمولا يتعقب حركة الرأس وشاشة مدورة
http://almnatiq.net/?p=803224
المناطق - الرياض

كشفت عملاقة صناعة التقنية “أيسر” عن حاسب محمول جديد بتصميم يجعل منه أحد أكثر الحواسب غرابة وعملية.
والغريب في حاسب “ترايتون 900” الجديد هو الشاشة المحمولة على محاور خاصة تمكن المستخدم من تدويرها أو استعمالها بالوضعية التي تناسبه، التي أتت بمقاس 17 بوصة ودقة عرض عالية (3840/2160) بيكسل، والأهم أنها تعمل باللمس، ويمكن للمستخدم التحكم بها أو حتى الكتابة عليها دون الحاجة إلى قلم ذكي خاص.
وكون هذا الحاسب صمم لعشاق ألعاب الفيديو، فقد زودته “أيسر” بلوحة مفاتيح خاصة بإضاءة خلفية، ولوحة تحكم صغيرة تعمل باللمس مثبتة عليها، ومعالج رسوميات “إنفيديا جي فورس أر تي أكس 2080″، الذي يعد من بين أفضل معالجات الصور في العالم.
كما أتى هذا الحاسب بميزة خاصة تدعى “وايفيس ماكس”، طورت لتتعقب حركة رأس المستخدم وتوزع الأصوات بشكل يؤمن له أفضل إصغاء.
يعمل هذا الحاسب بمعالج ثماني النوى من الجيل الثامن، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت يمكن توسيعها حتى 32 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع “أس أس دي” بسعة 1 تيرابايت، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من ست ساعات متواصلة.

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